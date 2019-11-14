Rolls-Royce прекратил выпуск автомобиля Ghost

Представители компании Rolls-Royce анонсировали скорую премьеру последней версии седана Ghost. Однако, отметили, что любителям этой модели огорчаться не стоит, так как уже совсем скоро состоится презентация нового поколения.

В настоящий момент Ghost в новой генерации уже проходит тестирование в британской компании. Уже известно, что в основе автомобиля будет положено новое шасси собственного производства, тогда как в актуальной модификации используется платформа для BMW. Все остальные технические характеристики пока что держатся в тайне.

Напомним, что текущее поколение работает за счёт мотора на 570 лошадиных сил. До первой сотни машина способна добраться за 4 секунды, а максимальная скорость движения была ограничена электроникой и составляет 250 км/час.

Что касается внешнего вида, то известно, что автомобиль получит традиционную статуэтку на кузове с хромированным покрытием, а также цвет «Чёрный бриллиант». Дебют новинки состоится в Англии на выставке классических транспортных средств.