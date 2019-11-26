Renault Espace опять обновился

Представители компании Renault сообщили о том, что в очередной раз усовершенствовали модель Espace. Похоже, таким образом они хотят улучшить показатели продаж, ведь автомобиль стал массово терять аудиторию.

Класс минивэнов компанией Renault был открыт около 30 лет назад. В первые годы выпуска модель пользовалась невероятной популярностью, так как предоставляла максимум комфорта для водителя и пассажиров. Несколько лет назад вниманием большинства покупателей завладел сегмент SUV. Соответственно, минивэны стали постепенно отходить на второй план.

5 лет назад фирма смогла распродать модель в количестве чуть более 7 тысяч единиц, тогда как в конце 20 столетия тираж превышал более 67 тысяч экземпляров. Последнее обновление автомобиля привело к небольшому росту спроса на транспортные средства. Очередной рестайлинг призван подогреть интерес европейской аудитории к французскому авто.

В конструкции используются новые светодиодные фары адаптивного типа, а также оригинальные 20-дюймовые диски. В интерьере используются более дорогие и качественные отделочные материалы. На передней панели красуется дисплей на 10 дюймов, который работает в паре с проекционным экраном. Кресла имеют функцию электрорегулировки, а также подогрева и вентиляции. Улучшена шумоизоляция салона. Также появилось несколько полезных опций для водителя.

Что касается технических характеристик, в этом направлении практически никаких изменений нет. Машина будет как прежде работать на моторе на 1.8 литра с мощностью в 225 лошадиных сил, а также с двухлитровым дизельным агрегатом мощностью в 160 и 200 лошадиных сил. В первом случае двигатель сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней, во втором – с коробкой на 6 ступеней.