Реформирование ОСАГО приведёт к подорожанию полисов

В Центробанке полагают, что необходимо ускорить процесс реформирования автогражданки, даже, несмотря на то, что в результате стоимость полиса увеличится.

Сейчас законодатели серьёзно тормозят процесс реформирования автострахования. Ещё в середине прошлого месяца должны были быть рассмотрены поправки, которые приведут к либерализации ОСАГО. Однако, первое чтение было отложено на конец текущего месяца. В результате это может привести к тому, что первые правки, которые должны были выступить в силу с начала нового года, будут отложены.

По словам независимых экспертов, законодатели боятся быстрее реформировать сегмент из-за резкого подорожания полисов. Ведь, по словам представителей РСА, среднестатистическая стоимость страховки может вырасти после этого этапа на 23 процента. А для молодых водителей со скромным стажем сумма увеличится еще больше.

Кроме того, на стоимость страховки повлияет ещё и положение, подразумевающее увеличение максимальной суммы, которую выплачивает компания за нанесённый ущерб жизни и здоровью человека в 4 раза. Сейчас планка составляет 500 тысяч рублей, но может вырасти вплоть до 2 миллионов.