Продажи Haval в России продолжают расти

Пресс-служба китайского автоконцерна Haval сообщила о росте продаж в России автомобилей марки.

Согласно информации, собранной маркетологами компании, по итогам октября 2019 года объем реализации автомобилей «Хавэйл» в РФ составил 1514 единиц. Для сравнения, в сентябре этот показатель был равен 1175 единицам.

Из 1514 автомобилей, проданных компанией в прошлом месяце, 667 единиц пришлось на модель H6, еще 602 экземпляра – на кроссовер F7, а также 150 и 95 штук на внедорожники H2 и H9 соответственно.

В компании отмечают, что рассчитывают на продолжение этой тенденции, поскольку в скором времени (7 ноября) в продажу поступит новая модель – кроссовер F7x, который мы протестировали ещё в конце октября. Тест-драйв доступен по ссылке.