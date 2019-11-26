Представлена альтернатива Kia Rio с расходом 4,2 литра на 100 км

Компания Honda представила в Бангкоке (Тайланд) рестайлинговую версию своего доступного седана City, который не обновлялся с 2013 года. Данная модель продается на рынках развивающихся стран и выступает в том же сегменте, что и корейские бюджетники Kia Rio и Hyundai Solaris.

В рамках рестайлинга новый City получил более скругленные и смягченные формы кузова по сравнению с предшественником. Длина 4-дверки составляет 4553 мм (+113 мм), ширина – 1748 мм (+53 мм), высота – 1467 мм (-28 мм). Колесная база сократилась на 11 мм – до 2589 мм.

Под капот нового City установили 1-литровый турбированный мотор на 122 лошадиные силы с вращающим моментом в 173 Нм. Заявленный расход топлива этим двигателем в смешанном режиме – всего 4,2-литра на 100 км.

В опциональный арсенал новинки вошли: система помощи при трогании в горку, камера заднего вида, круиз-контроль, функция запуска двигателя и отпирания дверей со смартфона, шесть подушек безопасности, система стабилизации и светодиодная головная оптика.

Стоимость нового Honda City в Тайланде начинается от 579 тысяч 500 бат или 1 миллион 225 тысяч рублей по актуальному курсу.