Почти новую Toyota Supra продают за 32 млн рублей

Зарубежная площадка «Carsforsale» выставила на продажу легендарный автомобиль Toyota Supra A80 образца 1998 года. Машина находится в идеальном техническом состоянии, а её пробег составляет всего 37 тысяч 257 миль или 60 тысяч километров. Автомобиль оценен в 500 тысяч долларов или 32 миллиона рублей по текущему курсу.

Кузов машины окрашен в оригинальный серебристый цвет под названием «Quicksilver». Выглядит «Супра» снаружи и внутри так, как будто только что выехала с автосалона.

Приводит в движение продаваемую Supra A80 3-литровый бензиновый агрегат с турбиной, выдающий 324 лошадиные силы мощности. Связку ему осуществляет МКПП. Привод – задний.