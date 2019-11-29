Пешехода не собьёт машина благодаря приложению

В Российской Федерации будет разработано инновационное программное обеспечение, которое сообщит о приближении транспортного средства. Система способна собирать и анализировать данные на расстоянии до двухсот метров.

Этой информацией поделился один из представителей компании «Глонасс». Как оказалось, новое приложение будет разработано на базе искусственного интеллекта. Тестирование новинки начнётся уже в конце текущего года. Уже были выбраны регионы, где будут проходить исследования. Главной целевой аудиторией разработки является молодое поколение, которое активно пользуется гаджетами. Ведь, по сути, именно из-за них люди нередко отвлекаются и не уделяют достаточно внимания обстановке при пересечении дороги. В результате случаются страшные аварии.

Статистика подтверждает, что большая часть аварий с участием пешеходов происходит из-за того, что сами пешеходы переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора, либо же в наушниках, смотря в смартфон. В таком случае даже громкие сигналы автомобилиста не могут обратить внимание пешехода на дорогу. Новое же приложение будет работать в фоновом режиме и постоянно предупреждать человека о том, что к нему приближается транспорт.