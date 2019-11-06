Первый кроссовер Aston Martin получит панорамную крышу

Британская компания огласила стоимость люксового паркетника модели DBX. Купить его можно будет за 189 тысяч долларов.

Ещё 4 года назад бренд Aston Martin продемонстрировал своего первого представителя сегмента SUV. Им стал внедорожник купеобразного типа под именем DBX. В прошлом году в сети появилось видео с тестов прототипа, облаченного Вселенной кузов. А теперь стало известно, что официальная презентация кроссовера состоится через две недели в Пекине.

Пока что фирма показала только официальные тизеры и обнародовала сдержанную информацию о технических характеристиках. Судя по снимкам, новинка получит радиаторную решётку в фирменном стиле и широкую панорамную крышу. Салон будет рассчитан на 5 посадочных мест, в центре передней панели располагается современная система мультимедиа, а также кнопки для управления коробкой автомат.

Предусмотрен климат-контроль на три зоны, подогрев сидений первого и второго ряда. Пока что известно лишь про один силовой агрегат автомобиля. Речь идёт про мотор на 550 лошадиных сил с ёмкостью 4 литра. Он сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней. Известно, что максимальная скорость движения кроссовера составит 290 км/ч. Старт поставок намечен на середину будущего года.