Опубликованы фото первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900»

Группа «Motor» в социальной Сети «VK» опубликовала фотографии первого советского купе под названием ЗАЗ «Спорт-900». Редкий экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей. Сейчас его отправили на реставрацию, где автомобиль обретет вторую жизнь спустя более 50 лет с момента схода с конвейера.

Купе ЗАЗ «Спорт-900» было разработано специалистами столичного НАМИ в 1963 году. Суммарно в период с 1963 по 1969 год выпустили всего шесть экземпляров этой модели.

В качестве платформы для купе выступили силовая структура и агрегаты ЗАЗ-965. При этом сам кузов разрабатывался инженерами НАМИ «с нуля». В нем активно использовались углепластиковые панели, за счет чего вес автомобиля составлял всего 500 кг.

Приводил в движение «Спорт-900» стандартный бензиновый силовой агрегат на 27 лошадиных сил, сочетающийся с 4-скоростной МКПП, что позволяло первому советскому спорткупе разгоняться до скорости в 100 км/ч.