Опубликованы фото конкурента Renault Arkana от Volkswagen

Компания Volkswagen разрабатывает новый бюджетный купе-кроссовер, название которого пока держится в секрете. На днях портал «Autossegredos» разместил в Сети первые шпионские фотографии новинки, которая была замечена во время обкатки на дорогах Бразилии.

На снимках полноценно оценить дизайн камуфлированного конкурента Renault Arkana непросто. Тем не менее, даже несмотря на защитную пленку, профиль автомобиля кажется сильно размытым. Кроме того, задняя оптика, похоже, будет перетекать с крыльев на крышку багажника, на котором имеется небольшой спойлер, а на крыше появятся рейлинги.

Техническая составляющая новой модели «Фольксваген» пока находится в тайне. По предварительным данным, в качестве платформы для новинки выступит архитектура последней генерации VW Polo. На этой же «тележке» построены модели T-Cross и Virtus.

В моторную гамму купе-кроссовера должны войти 1-литровый «атмосферник» на 75 «лошадок», а также 1,6-литровый 110-сильный агрегат. Кроме них покупателям предложат литровый турбомотор на 116 «сил», выдающий 128 л.с. при работе на этаноле. Привод – только передний.

Сборкой новинки займется предприятие Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия). Выпускать кроссовер начнут в мае 2020 года, а его продажи стартуют во второй половине года.

Для европейского рынка купеобразный «паркетник» VW будут собирать в Испании, а его реализация в «Старом Свете» начнется в 2021 году.