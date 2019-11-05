Опубликовано первое фото купе-кроссовера Infiniti QX55

В Сети появился первый тизер нового купеобразного кроссовера Infiniti QX55. Анонс этой новинки был дан ещё летом этого года, а теперь появилось первое изображение автомобиля.

Судя по снимку, «паркетник» будет представлять собой купеобразную версию модели QX50. Отличаться в профиль автомобили будут лишь более заниженной крышей и увеличенным наклоном стоек 55-го.

Технические характеристики нового Infiniti QX55 пока держатся в секрете. Не исключено, что новинке достанется двигатель, которым сейчас комплектуется его собрат QX50 – это 2-литровый турбированный агрегат с изменяемой степенью сжатия. Мощность мотора составляет 249 или 272 лошадиные силы в зависимости от страны, а в паре с ним работает бесступенчатый вариатор.

Продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 стартуют летом 2020 года. Эта информация дает повод полагать, что презентация новинки состоится этой зимой или весной следующего года.