Очередной Corvette стал самым быстрым в истории

Реальные динамические показатели Corvette модели C8 впечатлили инженеров, работающих над его разработкой.

Согласно опубликованным сведениям, Corvette C8, оснащенный пакетом дополнений Z51, способен с места добраться до первой сотни всего за 2,9 секунды. И это при том, что в этот момент развивается скорость до 195 км/ч. Естественно, без специального пакета динамические характеристики автомобиля меньше, однако всего на одну десятую секунды. Скорость спорткара, благодаря его обтекаемому кузову, доходит до 198 км/ч.

Что касается инженеров бренда, то реальные цифры значительно превзошли их ожидания. Несмотря на то, что мотор на 6.2 литра обладает аналогичной ёмкостью, что и двигатель, который использовался в предыдущем поколении, динамика значительно улучшилась.

Напомним, что автомобили Corvette C8 доберутся до дилеров с большой задержкой и открытые продажи начнутся лишь в конце зимы. Причиной тому является длительная забастовка на General Motors.