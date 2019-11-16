Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца

Презентация самого доступного в линейке Hyundai кроссовера под названием Venue состоялась весной этого года в Нью-Йорке. С тех пор автомобиль успел выйти в продажу в Индии и США. Спрос на «паркетник» оказался настолько высоким, что очередь за этой моделью на индийском рынке растянулась на 4 месяца.

Согласно статистике, за лето объем реализации Venue в Индии составил почти 35 тысяч единиц, а с сентября по октябрь – 27 тысяч машин. Ажиотажный спрос на эту модель обусловлен её ценой, которая начинается при пересчете на российскую валюту от 580 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию Venue просят менее миллиона.

В моторную линейку Hyundai Venue в Индии входят три агрегата: 1,2-литровый атмосферный двигатель на 83 «силы», 1-литровый бензиновый турбомотор на 120 «лошадок» и 1,4-литровый турбодизель на 90 «скакунов». Связку базовым «движкам» составляет 5-ступенчатая МКПП, а двум другим – 6-скоростная «механика» и роботизированная трансмиссия.