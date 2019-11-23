Обновленный Mitsubishi ASX вышел в продажу

На автосалоне в Гуанчжоу состоялся официальный дебют обновленного кроссовера ASX. Сразу после премьеры автомобиль вышел в продажу. Первые товарные автомобили уже добрались до дилеров марки в «Поднебесной».

Дизайн китайской версии рестайлингового кроссовера остался практически без изменений по сравнению с глобальной моделью, зато интерьер «паркетника» заметно отличается от машины, представленной на других рынках.

В китайской модификации обновленного Mitsubishi ASX появилась модернизированная «приборка» и полностью другая передняя панель, на которой расположились зауженные вентиляционные дефлекторы по центру и круглые боковые воздуховоды. Среди других новшеств интерьера рестайлингового ASX для Китая: новейшая «мультимедийка» с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем и отделка кресел со вставками из коричневой экокожи.

Приводит в движение новинку 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 167 лошадиных сил при 197 Нм момента, сочетающийся с вариатором. Помимо него для покупателей доступен 1,6-литровый 116-сильный агрегат, работающий в связке с 5-ступенчатой «механикой». Привод – только передний.

Стоимость кроссовера начинается от 99 тысяч 800 юаней или 904 тысячи рублей по текущему курсу. Сборкой автомобиля занимается совместное предприятие Mitsubishi и GAC.