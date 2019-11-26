Новый Volkswagen Jetta получил ОТТС для продаж в России

Компания Volkswagen получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать продажи в России седьмую генерацию модели Jetta мексиканской сборки. Документ накануне появился в открытой базе Росстандарта. Напомним, что выпуск предыдущего поколения «Джетты» в России был свернут в мае 2018 года.

Новая генерация 4-дверки приблизилась по размерам к своему старшему собрату Passat. Длина новой Jetta составляет 4702 мм, ширина – 1799 мм, а высота равна 1459 мм. Объем багажника остался прежним – 510 литров. Седан спроектирован на модульной архитектуре MQB с поперечным расположением мотора.

Поставлять в Россию новую Jetta будут с двумя бензиновыми двигателями, рабочий объем которых составит 1,4 и 1,6-литра, а мощность будет равна 110 и 150 «лошадкам». Связку первому составит как 5-ступенчатая МКПП, так и 6-скоростной «автомат», в то время как второму будет положена только АКПП.

Информации о том, когда именно новый Volkswagen Jetta мексиканской сборки доберется до дилеров в нашей стране, пока нет, как и предварительной стоимости седана.

Напомним, что предыдущая генерация этой модели продавалась в РФ по цене от 1 миллиона 129 тысяч рублей.