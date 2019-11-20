Новый Toyota RAV4 прошел через агрессивный тюнинг. Фото

Компания Climate, известная периодическим выпуском агрессивных обвесов для внедорожников и кроссоверов японских брендов Toyota и Lexus, представила пакет доработок для новой генерации кроссовера Toyota RAV4.

Судя по выложенным в Сеть изображениям тюнингованного «РАВ4», автомобиль получил весьма брутальный обвес, который имеет две версии. Первая, под названием «Custom», предназначена для настоящего бездорожья, в то время как вторая, «Sporty», создана для спортивно-городской езды.

Пока Climate представила исключительно компьютерные эскизы своих обвесов для RAV4. Их производство должно стартовать до конца 2019 года, а в продажи начнутся в 2020-м.

Напомним, что пятая генерация Toyota RAV4 доступна для российских покупателей с ноября. Кроссовер комплектуется двумя бензиновыми моторами на 2- и 2,5-литра, выдающими 150 и 200 лошадиных сил соответственно. Связку первому осуществляет бесступенчатый вариатор, а для второго предложена 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод может быть как передним, так и полным. Минимальная стоимость новинки начинается с отметки в 1 миллион 756 тысяч рублей.