Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Журналисты портала Carscoops опубликовали шпионские фотографии нового поколения Nissan Rogue, известного в России под именем X-Trail. В последний раз данная модель переживала обновление еще в 2013 году, поэтому к смене генераций этого «вседорожника» интерес поистине ажиотажный.

Судя по снимкам, выложенным в Сеть, новый Rogue/X-Trail получит дизайн в стиле собратьев Kicks и Juke. Автомобиль получит фирменную решетку радиатора V-Motion, обрамленную хромированной накладкой, зауженную головную оптику и крупные блоки ДХО, интегрированные в бампер. В задней части кузова эффектно выглядят фонари, выполненные в форме бумеранга.

Интерьер нового Rogue/X-Trail со сменой поколений также подвергся существенным изменениям. В салоне кроссовера появилась новая информационно-развлекательная система с большим дисплеем-планшетом, а приборная панель стала полностью цифровой.

Приводить в движение кроссовер будет 2,5-литровый бензиновый агрегат, выдающий 172 лошадиные силы. Связку ему составит бесступенчатый вариатор. Не исключено, что в моторную линейку новинки войдет 2-литровый турбомотор на 251 «силу». Привод – как передний, так и полный.

Презентация автомобиля состоится в начале 2020 года. В продажу кроссовер поступит осенью.