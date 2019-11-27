Новый кроссовер Kia KX3 вышел в продажу

Компания Kia анонсировала старт продаж своего нового кроссовера KX3. Автомобиль уже можно приобрести во всех дилерских центрах марки в «Поднебесной». Кроссовер продается в четырех комплектациях.

Отметим, что в Китае данная модель представляет собой практически полноценную копию модели Kia Seltos, которая выйдет на российский авторынок в 2020 году. Отличаются автомобили лишь интерьером.

В китайском KX3 использованы другие материалы отделки, а также установлена видоизмененная передняя панель и другая цифровая приборная панель, визуально объединенная с 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

В арсенал нового Kia KX3 вошли: система кругового видеообзора, парктроники, электронный «ручник», система предотвращения столкновений и многое другое.

Под капот китайского аналога Seltos установлен 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 115 лошадиных сил, сочетающийся с 6-скоростной «механикой» или вариатором. Привод – только передний.

Стоимость Kia KX3 в КНР стартует с отметки в 108 тысяч 800 юаней или 989 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию кроссовера просят от 125 тысяч 800 юаней или 1 миллион 144 тысячи рублей по текущему курсу.