Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.

Отличить новый Tiggo 7 от предшественника можно по увеличившейся в размерах решетки радиатора с оригинальным рисунком, зауженной головной оптике, «парящей» крыше, и задним светодиодным фонарям, объединенным светодиодной горизонтальной полосой стоп-сигнала.

В интерьере кроссовера появилась цифровая «приборка», «парящий» дисплей мультимедийной системы и отдельный дисплей управления «климатом». Количество физических кнопок в салоне нового Tiggo 7 сокращено до минимума.

Несмотря на то, что размер колесной базы кроссовера остался прежним – 2670 мм, его длина со сменой генераций выросла до 4500 мм. В моторной гамме остался 1,5-литровый бензиновый 156-сильный агрегат, к которому присоединился новичок – 1,6-литровый бензиновый двигатель на 197 «лошадок». Привод – только передний.

В будущем в моторную линейку нового Chery Tiggo 7 должен войти 2-литровый мотор с версией «мягкого» гибрида. Продажи кроссовера в Китае стартуют в первом квартале 2020 года. Информации о том, планируется ли выводить эту модель на другие рынки, в том числе и в России, пока нет.