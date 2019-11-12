Новое поколение Skoda Octavia представили в Праге

В рамках специального мероприятия, организованного в столице Чехии (Праге), состоялась официальная презентация новой генерации модели Skoda Octavia. Новинку представили сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал.

Как и предполагалось ранее, длина лифтбэка увеличилась до 4689 мм, ширина – до 1829 мм, объем багажника вырос до 600 литров (640 для универсала). Коэффициент лобового сопротивления снизился до 0,24 для лифтбэка и 0,26 для универсала.

Моторную линейку новая «Октавия» позаимствует у не так давно дебютировавшего Volkswagen Golf следующего поколения. В качестве базового двигателя выступит 1-литровый 3-цилиндровый агрегат, выдающий 110 лошадиных сил.

За ним расположится 1,5-литровый агрегат на 150 «сил», а в качестве «топового» мотора выступит 2-литровая установка, работающая в связке с 7-скоростным «роботом» и системой полного привода. Механическую 6-ступку предложат для двух «младших» движков.

С МКПП будут продавать также и 2-литровый дизельный агрегат в трех вариантах отдачи: 115, 150 и 200 «лошадок», где для двух последних будет доступен полный привод.

Кроме того, новая Octavia получит гибридные силовые установки, выдающие 204 и 245 лошадиных сил, и газовую версию со 130-сильным двигателем.