Новая Skoda Octavia: 2-спицевый руль и селектор АКП, как у VW Golf. Фото

Компания Skoda продолжает подготовку к официальному дебюту нового, четвертого по счету поколения одной из своих самых популярных моделей – Octavia. На этой неделе редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала компьютерные изображения интерьера новой «Октавии», а накануне в твиттер-клубе поклонников марки «SkodaNews» появились первые «живые» фотографии салона автомобиля.

Перемены во внутреннем убранстве четвертой генерации Skoda Octavia оказались весьма радикальными. Новинка получила многоуровневую переднюю панель, 2-спицевое рулевое колесо, а также селектор автоматической трансмиссии в виде небольшого джойстика (такой же стоит на новом VW Golf).

На центральной консоли установлен большой дисплей мультимедийной системы, размер которого составляет 10 дюймов. Как и предшественник Octavia, новое поколение будет доступно с виртуальной приборной панелью, помимо которого покупателям предложат: проекционный экран, 3-зонный «климат», передние сиденья с функциями вентиляции и массажа, а также множество электронных помощников водителю.

В Европе продавать четвертое поколение «Октавии» будут с 1- и 1,5-литровыми бензиновыми агрегатами TSI на 110 и 150 лошадиных сил, а также 2-литровым «дизелем» и «турбодизелем» на 190, 115, 150 и 200 «лошадок».

Мировой дебют новой генерации Skoda Octavia состоится 11 ноября в Праге (Чехия). В продажу в России новинка может поступить уже в 2020 году.