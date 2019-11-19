Новая «Шевроле Нива»: другой дизайн, мощные моторы и больше не Chevrolet

Проект второго поколения Chevrolet Niva, стартовавший с выпуска предсерийного образца этого внедорожника в 2014 году и переживший несколько заморозок и разморозок, может приобрести неожиданный поворот.

По информации наших коллег из издания «CarScoope», накануне дилерам были разосланы фотографии новой «Шнивы», правда полноценно новым поколением его назвать сложно.

Внешне, судя по снимку, выложенному в Сеть, новинка представляет собой тот же внедорожник, что продается сейчас. С точки зрения дизайна небольшому фейслифту подвергся только «передок», который выполнен в стиле прототипа 2014 года. В остальном же, в том числе и интерьере, все осталось по-прежнему.

Что касается технической части внедорожника, то здесь все не так очевидно. Большой моторный отсек практически наверняка примет у себя двигатели покрупнее. Текущего 1,7-литрового мотора от классической Lada 4×4 модели Chevrolet Niva явно недостаточно, поэтому не исключено, что новая «Шнива» обзаведется под капотом 1,8-литровым агрегатом от Vesta или же и вовсе двигателем Renault.

Еще одним неожиданным поворотом, которого можно ожидать в ближайшее время, будет отказ от бренда Chevrolet, покинувшего вместе с General Motors нашу страну с началом экономического кризиса. По слухам, GM уже ведут переговоры о продаже своей доли СП.