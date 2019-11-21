Новая Hyundai Sonata получила рублевый ценник

Южнокорейская Hyundai объявила цены на новое, восьмое по счету поколение седана Sonata для России. За новинку, пока доступную для российских покупателей с безальтернативным с 2,5-литровым мотором, просят от 1 миллиона 725 тысяч рублей. Стоимость «топовой» комплектации составляет 1 миллион 999 тысяч рублей.

Новую «Сонату» будут продавать не только стандартным способом, но и через новую онлайн-платформу. Бронь на автомобиль подтверждается в течение 48 часов.

Напомним, что ранее стали известны технические характеристики нового Hyundai Sonata для России. Автомобиль будут продавать с 2-литровым 150-сильным мотором, который появится в линейке этой модели позднее, а также с 2,5-литровым 180-сильным агрегатом. Связку обоим составит безальтернативная 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

В арсенал базовой комплектации 4-дверки войдут: штатная «противоугонка», климат-контроль, боковые зеркала с электрообогревом, система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении и многое другое.

Сборкой седана займется предприятие «Автотор», находящееся в Калининграде. Первые товарные автомобили уже добрались до дилерских центров.

С появлением «Сонат» с 2-литровым двигателем ( в 2020 году) стоимость стартовой комплектации этой модели опустится до 1 миллиона 499 тысяч рублей.