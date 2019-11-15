Nissan Almera сменила поколение и получила турбомотор

Несмотря на то, что в России модель Nissan Almera не продается с 2018 года, этот автомобиль до сих пор успешно предлагается на рынках других стран. Правда есть один нюанс – Almera в этих странах представляет собой машину, которая практически не имеет ничего общего с нашим логонообразным седаном. В Азии, например, под именем «Альмера» выпускают небольшую модель, разработанную на платформе Nissan Note.

Накануне в Тайланде состоялся официальный дебют новой генерации Almera, которая со сменой поколений стала разновидностью седана Nissan Versa. Колесная база новинки осталась прежней – 2620 мм. Длина составила 4495 мм, а ширина – 1740 мм.

В отличии от американской «Верса», комплектуемой 1,6-литровым «атмосферником» на 124 «силы», под капот новой «Альмеры» установлен 1-литровый турбированный агрегат на 100 «лошадок», сочетающийся с безальтернативным вариатором.

Сборка новой Nissan Almera уже стартовала. Автомобиль сходит с конвейера завода в города Самут Пракан (Тайланд). Стоимость новинки начинается от 16 тысяч 500 долларов или 1 миллиона рублей.