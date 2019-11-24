Названы самые популярные китайские автомобили в РФ

Согласно информации, опубликованной аналитическим агентством «Автостат», объем реализации китайских автомобилей в России за десять месяцев 2019 года вырос на 9% – до 23 тысяч 11 единиц.

Лидерам по продажам среди китайских марок за отчетный период стал бренд Haval, дилеры которого с января по сентябрь распродали 7 тысяч 614 штук своих кроссоверов и внедорожников.

На второй строчке расположилась Geely с 6 тысячами 388 единицами, что на 214,5% выше, чем было годом ранее. ТОП-3 замыкает Chery с результатом в 3 тысячи 853 проданных машин (+4%).

В пятерку также вошли Lifan и Changan, объем реализации машин которых за отчетный период составил 1 тысячу 545 (-82%) и 895 (-32%) единиц соответственно.

В модельном рейтинге самым популярным оказался кроссовер Geely Atlas с 5 тысячами 580 продажами (+281%). За ним расположились: Haval H6 (4 тысячи 684 автомобиля; +238%), Chery Tiggo (2 тысячи 715 машин; +59%) и Chery T21 (1 тысяча 138 единиц).