Названы самые ликвидные модели автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат Инфо» составили отчет по остаточной стоимости 3-летних моделей с пробегом на российском рынке, выявив самые ликвидные автомобили в этой возрастной категории.

В массовом сегменте лидером этого рейтинга назван Hyundai Solaris, который за 3 года сохраняет 89,69% от своего первоначального ценника. На второй строчке располагается еще один кореец – Kia Soul с показателем в 88,38%, а ТОП-3 замыкает японская Mazda CX-5 (87,43%). За ними располагаются Kia Rio и Hyundai Creta, сохраняющие спустя 3 года с момента покупки 87,32 и 85,70% от своей первоначальной цены.

В премиальном сегменте самым ликвидным автомобилем в России оказался Volvo V40 Cross Country с остаточной ценой церез три года в 87,98%.Далее идут: Audi Q7 (83,40%), Lexus RX (81,41%), Audi TT (81,36%) и Volvo S60 Cross Country (79,72%).