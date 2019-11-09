Названы лучшие седаны B-класса по объему багажника

Объем багажника является одним из самых важных показателей в габаритах автомобиля. Аналитики портала «Цена Авто» назвали лучшие седаны B-класса по объему багажного отделения.

Последняя строчка в этом ТОП-е досталась модели Ravon Nexia R3 с объемом багажника в 400 литров. Стоимость этой 4-дверки, вернувшейся в РФ не так давно, составляет от 670 тысяч рублей.

На 55 литров больше у модели Ford Fiesta в кузове седан, за который дилеры просят от 810 тысяч рублей, но вскоре этот автомобиль, как и все массовые модели «Форд», покинут Россию.

Восьмое место в данном рейтинге занимает Volkswagen Polo Sedan с багажным отсеком в 460 литров (от 679 тысяч 900 рублей).

С седьмого по шестое места располагаются два корейских седана – Kia Rio и Hyundai Solaris с объемом багажника в 480 литров. Их цена составляет от 769 тысяч 900 и 746 тысяч рублей соответственно.

Пятая позиция оказалась за отечественной Lada Vesta с аналогичным объемом багажного отделения с корейцами – 480 литров. За базовую комплектацию «Весты» просят от 606 тысяч 900 рублей.

Четверку открывает Renault Logan (510 литров) – от 577 тысяч рублей, а третьим стала Lada Granta – 520 литров (от 444 тысяч 900 рублей).

На второй строчке расположился Datsun on-DO с багажником в 530 литров и стартовой ценой от 490 тысяч рублей, ну а лидером этого ТОП-а является Ravon R4 с багажником объемом в 563 литра и базовой стоимостью в 678 тысяч рублей.