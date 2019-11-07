Названа дата презентации пикапа от Tesla

Первый электрический пикап компании Tesla будет представлен ровно через 2 недели. Презентация состоится в Лос-Анджелесе, недалеко от мощностей компании SpaceХ.

Стоит отметить, что анонсирование события было не настолько пафосным, как того ожидали критики. Пятничное торжество анонсировал сам Илон Маск на своей странице в социальной сети. Похоже, у него вошло в привычку сообщать все главные новости именно таким образом.

Через Твиттер нам удалось узнать, что пикап получит двойную кабину, где смогут с комфортом разместиться до 6 человек. На одной зарядке аккумулятора машина сможет проехать вплоть до 800 километров, но менее 650. Базовая спецификация будет поставляться с двумя агрегатами с неизвестным пока крутящим моментом, который Маск назвал «сумасшедшим».

Пикап получит систему полного привода и пневматическую подвеску адаптивного типа. Что касается дизайна, то он сохранит элементы футуристичности.