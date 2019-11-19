Названа дата появления обновленной Lada 4×4

Компания «АвтоВАЗ» назвала дату начала производства обновленной версии внедорожника Lada 4×4, попутно сообщив, когда автомобиль выйдет в продажу. Полноценный цикл сборки рестайлинговой «Нивы» стартует c 27 ноября. До дилерских центров Lada в России автомобили доберутся в декабре.

Напомним, что с обновлением Lada 4×4 обзавелась другой центральной консолью с новой «приборкой», модифицированным рулевым колесом, новыми сиденьями и задним диваном. В экстерьере переменам подверглись бамперы и блок «противотманок».

Под капотом новинки неизменным остается 1,7-литровый мотор, мощность которого составляет 83 лошадиные силы. Пару ему составляет «механика». Ценник на автомобиль пока держится в секрете.

Напомним, что за дореформенную версию Lada 4×4, продающуюся сейчас, просят от 524 тысяч рублей до 728 тысяч рублей в зависимости от модификации и комплектации.