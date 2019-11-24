Названа дата начала продаж Lada Vesta с вариатором. Трансляция презентации

На официальном канале марки Lada в Youtube появился анонс трансляции премьеры новой Lada Vesta, оснащенной вариаторной трансмиссией. Видеоролик носит название: «Lada Vesta с автоматической трансмиссией». Дата начала трансляции: 25 ноября, 15:00. Судя по всему, официальная презентация и старт продаж новой «Весты» с вариатором будет дан именно в этот день и время.

Напомним, что обновленная Lada Vesta с мотором Renault H4Mk объемом 1,6-литра на 113 лошадиных сил и бесступенчатой автоматической коробкой передач Jatco JF015E была показана дилерам в конце октября.

11 ноября «АвтоВАЗ» опубликовал прайс-лист на новинку, согласно которому доплата за новый мотор и трансмиссию составит 50 тысяч рублей (от 736 тысяч 900 рублей). Новая коробка передач доступна для всех моделей линейки Vesta, кроме Vesta Sport.