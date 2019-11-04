Названа дата начала продаж китайского собрата Kia Seltos

Компания Kia назвала предварительную дату начала продаж на китайском авторынке собрата модель Kia Seltos, которая появится в России в 2020 году. Автомобиль получит название KX3 и визуально практически не будет отличаться от глобального «паркетника» Seltos.

Длина кроссовера составит те же 4345 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1645 мм, а размер колесной базы будет 2630 мм.

Приводить в движение новинку будет 1,5-литровый 115-сильный бензиновый атмосферный мотор G4FL, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.

Официальная презентация нового Kia KX3 состоится 22 ноября в рамках автомобильной выставки в Гуанчжоу. В этот же день будет дан старт приема заказов на эту модель.

Предварительная стоимость кроссовера – от 108 тысяч 900 юаней или 990 тысяч рублей по текущему курсу