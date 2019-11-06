«Настоящий прорыв». Lada 4×4 получит электронноуправляемый отопитель

Обновленная версия российского внедорожника Lada 4×4 с грядущей модернизацией обзаведется доработками, которые наверняка придутся по вкусу всем без исключения потенциальным покупателям этой модели. Впервые за свою историю «Нива» получит электронный блок управления отопителем салона с тремя шайбами-«крутилками», который прийдут на смену традиционных ползунков.

Смена блока управления отопителем отнюдь не говорит о том, что улучшению подвергнется и сама печка.

Новшество коснется лишь привода управления заслонками воздуховодов, который теперь станет электронным – на этом всё. Поставщиком системы выступит тольяттинская компания «Frost», пишет «Лада.Онлайн».

Напомним, что весной этого года стало известно и о других улучшениях обновленной Lada 4×4, которая в ходе модернизации обзаведется новой «приборкой», другими сиденьями, удобными подголовниками сзади, а также более качественной обивкой потолка и рядом других небольших доработок. Техническое оснащение автомобиля останется прежним.

Продажи усовершенствованных внедорожников стартуют в начале 2020 года.