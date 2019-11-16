На «вечный» вопрос «нужно ли прогревать двигатель зимой» дан ответ

Зима уже не за горами, а в большинстве регионов нашей страны она уже фактически пришла. Каждый год вопрос необходимости прогрева двигателя автомобиля обостряется с приходом холодов. Исключением не стал и нынешний год. Представители старшего поколения автомобилистов часто выступают за обязательный прогрев двигателя, в то время как молодёжь так не считает, ссылаясь на технические характеристики современных моторов. Но кто из них прав?

Само по себе понятие «рабочая температура» подразумевает выход силовой установки в номинальный режим работы, в котором обеспечиваются максимальные мощностные характеристики ДВС, без износа деталей.

Согласно паспортным данным, большинство дизельных двигателей имеют рабочую температуру от 85 до 90 градусов, а бензиновых –от 90 до 110 градусов Цельсия.

По словам эксперта «Хондасервис» Михаила Ходоса, прогрев двигателю необходим как минимум до снижения оборотов с изначально завышенных до стандартных «холостых». Обычно на это уходит примерно пару минут, после чего можно начинать движение, но не превышая 1,5 тысячи оборотов для дизельных автомобилей и 2 тысячи – для дизельных, пишет «Авто.ру».

Что касается сильных морозов, когда температура за окном опускается ниже 25 градусов, то двигатель нужно греть несколько дольше – примерно 10 минут. При этом дизельные двигатели вывести в такую погоду на рабочую температуру, стоя на месте на холостых оборотах, порой может быть сложно. Мотор начинает прогреваться только на ходу.