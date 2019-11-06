На дороги выходят электросамокаты, для которых было разработано ПДД

В Министерстве транспорта Российской Федерации выступили с предложением, которое касается альтернативных транспортных средств. Отметим, что в разработке проекта участвовали представители ГИБДД.

В правилах дорожного движения появится новый термин – «средства индивидуальной мобильности». Под существующее описание подходят практически все современные альтернативные способы передвижения, включая электроскейтборды, сигвеи, электросамокаты без двигателя, скейтборды, роликовые коньки и даже моноколеса.

В зависимости от возраста человека, который управляет этим транспортным средством, будут определяться места, разрешенные для движения. Так, детям до 7 лет разрешено ездить исключительно по тротуарам. Детям до 14 лет можно пользоваться велосипедными или велопешеходными дорожками. Лицам старше 14 лет можно выезжать на проезжую часть, при этом пользоваться исключительно велосипедными зонами. Если же специально очерченного места для движения такого транспорта нет, то водитель имеет право перейти на пешеходную дорожку или же пользоваться обочиной.

Владельцы электротранспорта могут передвигаться по проезжей части со скорость до 60 километров в час. Кроме того, все транспортные средства должны быть оснащены специальными светоотражающими элементами, а также фарами белого цвета. На проезжую часть запрещено выезжать на гироскутерах и моноколёсах, так как это потенциально опасно. Если водитель электротранспорта передвигается по тому участку, где ходят люди, то скорость движения должна быть не более 20 километров в час.

При этом, далеко не все остались довольными предложенными поправками. По мнению независимых экспертов, в Москве слишком мало велодорожек, а если владельцы электротранспорта массово перейдут на пешеходные зоны, то это будет провоцировать много неприятностей.