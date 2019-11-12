Московское ГИБДД сообщило о снижении числа смертельных аварий

За 10 месяцев текущего года в автомобильных катастрофах число смертельных исходов сократилось на 6,2 процента. Число раненых уменьшилось только на одну десятую. Эту информацию предоставили официальные представители Московской государственной автоинспекции.

В ведомстве отметили, что динамика в целом достаточно положительная, и власти многое сделали, что сократить общее количество смертей на дорогах. Но, несмотря на снижение основных показателей, ситуация с аварийностью в столице до сих пор остаётся чрезвычайно напряжённой.

Больше всего дорожно-транспортных происшествий в Москве было зарегистрировано в Южном административном округе.