Mitsubishi Xpander обзавелся «внедорожной» версией Cross

Японская Mitsubishi представила «внедорожную» версию своего популярного кросс-вэна Xpander. Новинка получила к своему названию приставку «Cross», обзаведясь попутно увеличенными размерами кузова и внедорожными атрибутами в виде накладок на арках и рейлингов на крыше.

Ширина кузова автомобиля по сравнению с базовой версией выросла на 50 мм, а вдоль всей его нижней кромки теперь красуется черный неокрашенный пластик.

Под капот новинки установили тот же 1,5-литровый агрегат на 105 лошадиных сил, что и на стандартный вэн. Привод – только передний.

Производство Xpander Cross ведется на том же заводе, где осуществляется выпуск базовой модели – в Чикаранге (Индонезия). Первые «товарные» автомобили доберутся до местных дилеров уже 13 ноября.

Продавать новый Mitsubishi Xpander Cross, как и его стандартную версию, в России не планируется.