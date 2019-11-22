Минздрав рассказал, когда изменится порядок медосмотра для водителей

Новые правила прохождения медицинского осмотра для водителей могут привезти к удорожанию стоимости самой процедуры. А официально вступят в силу правки в законодательство уже летом будущего года.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу уже с сегодняшнего дня. Однако, эксперты отметили, что резкое изменение правил в медицинских организациях может привести к тому, что стоимость справки увеличится вплоть до 5 тысяч рублей. И это, несомненно, спровоцирует новую волну недовольства отечественных автомобилистов. Пока была принята отсрочка на полгода, большинство водителей уже отправились на медосмотр, чтобы успеть оформить справки актуального образца.

Отметим, что своё мнение по этому поводу высказал и лидер страны. Владимир Путин отметил, что реформирование необходимо, однако, оно должно проходить поэтапно и не вредить автомобилистам.