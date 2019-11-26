Минпромторг оценил риски подорожания ТС из-за утильсбора

Представители Министерства промышленной торговли сообщили о том, что по их сведениям никакого существенного роста цен на транспортные средства, продаваемые на территории России, не произойдёт по причине индексации утильсбора с начала будущего года. Более того, прогнозируется, что если зарубежные машины и подорожают, то на небольшую сумму, которая не сыграет решающую рол во время покупки.

По словам представителя Министерства, индексация утилизационного сбора является необходимым мероприятием для того, чтобы поддерживать развитие экологической безопасности в нашей стране и организовать правильную переработку отходов. При этом, автомобили, которые производятся на территории нашей страны, вовсе не «наберут» в цене из-за индексации, так как на них распространяются определённые государственные привилегии.

Что касается зарубежных автомобилей, то доля индексации утильсбора в цене составляет до 5%. Таким образом, среднее увеличение цен на такие транспортные средства не превысит 1.5-2%. Стоит отметить, что эти официальные данные отнюдь не успокоили россиян, которые до сих пор убеждены, что внедрение повышенного налога скажется, как обычно, на простых пользователях.