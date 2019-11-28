Mini не собирается следовать примеру Smart

Представители компании Mini сообщили о том, что в течение ближайшего десятилетия все двигатели внутреннего сгорания будут сохранены в автомобилях бренда. При этом, будут постепенно предприниматься действия для того, чтобы перейти на исключительно электромоторы.

Напомним, что не так давно компания Smart сообщила о том, что все будущие автомобили будет исключительно электрокарами. И, из-за этого, фирма вынуждена была полностью покинуть американский рынок и рынок Канады. Однако, в отличие от ожиданий скептиков, компания Mini выбрала для себя принципиально иной путь развития и пока не собирается отказываться от привычных ДВС.

В модельном ряду Mini будут присутствовать и электрокары, и модели на бензиновых моторах. При этом, компания заявляет, что она раньше других начала применять новые технологии, связанные с электрификацией транспорта, поэтому вполне вероятно, что бренд до 2030 года полностью перейдёт на экологичный транспорт с минимальными финансовыми потерями.