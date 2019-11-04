Мercedes-benz привезёт в РФ электромобиль EQC

На отечественном рынке в скором времени появится новый электрокар модели EQC. Эту информацию озвучили представители концерна Mercedes Benz. Подтверждением тому стало наличие соответствующего ОТТС в базе данных Росстандарта.

Исходя из официальных сведений, автомобиль будет продаваться с силовой установкой мощностью в 408 лошадиных сил. Электрокар получит систему полного привода, а также аккумулятор литий-ионного типа, который даст возможность проехать до 460 километров на одном заряде. Колесная база транспортного средства составит от 287,3 сантиметров.

В базовое оснащение машины войдет функция мониторинга давления в шинах, климат-контроль, несколько полезных ассистентов для водителя. За дополнительные деньги можно получить высококлассный круиз-контроль, дистанционный запуск силового агрегата, а также противоугонное устройство. Когда именно начнутся продажи – пока неизвестно. В тайне держатся и цены на новинку. Отметим, что в Германии модель продаётся по цене от 5 миллионов рублей.