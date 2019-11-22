Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS 600

Сегодня представители немецкого производителя Mercedes-Benz провели презентацию нового респектабельного кроссовера модели Maybach GLS.

От стандартной модификации паркетник отличается агрессивной и очень крупной решёткой радиатора. Помимо этого, рамы окон получили хромированную отделку, а в базовую комплектацию входят диски на 22 дюйма. На задних стойках красуются брендовые эмблемы модели. Кузов будет окрашен в два цвета в восьми сочетаниях. Разработчики рассказала, что специально для нового кроссовера был разработан аромат, и в салоне можно ощутить запах цветов османтуса, который сочетается с благородной кожей и пряными нотками чая.

Под капотом паркетника будет работать мотор на 4 литра с мощностью в 588 лошадиных сил. Он сочетается с трансмиссией автоматического типа на 9 ступеней. Силовой агрегат будет функционировать по схеме гибрида, поэтому в комплектацию входит стартер-генератор, обеспечивающий дополнительные 22 лошадиные силы. Это позволит автомобилю быстрее набирать скорость на дороге.