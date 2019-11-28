Mercedes-Benz отзывает автомобили Sprinter в России

Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что на территории Российской Федерации начинается кампания по отзыву автомобилей модели Sprinter. Эту информацию подтвердили члены ведомства Росстандарт.

Отмечается, что всего условиям акции соответствует 360 экземпляров транспортных средств, которые были реализованы на отечественном рынке начиная с февраля и по конец июля текущего года. Причиной отзыва является неправильная работа задней светотехники, что может привести к её внезапной поломке. А это повышает риск аварийной ситуации.

Владельцам всех машин, которые попали под кампанию по отзыву, необходимо как можно скорее отправиться в ближайший сервисный центр бренда. Там будет произведена диагностика и бесплатная замена некорректно работающего оборудования.