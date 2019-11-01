Mercedes-Benz E-Class отзывают

Представители немецкой автомобильной фирмы рассказали о том, что ими была запущена очередная кампания по отзыву транспортных средств. На этот раз речь идёт про машины Mercedes-Benz E-Class.

Как оказалось, причиной отзыва является риск того, что на большой скорости могут открепиться спойлеры. Поэтому всем владельцам машин нужно отправиться в ближайший сервисный центр, где будет произведена диагностика и бесплатный ремонт.

Любопытно, что всего несколько дней назад аналогичная кампания по отзыву проводилась в Америке. Тогда под удар попало почти 5 тысяч универсалов серии, которые выпускались в течение последних двух лет. Спустя несколько дней после заявления о старте кампании, в фирме рассказали, что ими был обнаружен виновник этой ситуации. Им оказался стажер предприятия, который неверно закрепил спойлеры на шестнадцати машинах.

Однако, теперь понятно, что вряд ли во всем был виноват один сотрудник фирмы, так как количество машин с потенциальным дефектом в разы возросло. Представители бренда пообещали, что начнут использовать новую технологию крепления спойлеров, начиная с нового года.