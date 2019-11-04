Mazda поделилась подробностями о CX-9

Компания Mazda сообщила о скором выходе автомобиля CX-9 2020 модельного года. Как оказалось, новинка получила незначительные изменения экстерьера. Основные сюрпризы ждут автомобилистов под капотом и в оснащении.

Сообщается, что новый автомобиль получит два раздельных сидения во втором ряду. Они придут на смену диванам, которых многие критиковали. Кроме того, машина теперь намного лучше подготовлена к поездкам по плохой дороге. Появился широкий набор ассистентов для водителя, включая систему Off-road Traction Assist. С её помощью происходит имитация блокировки дифференциала.

Под капотом будет располагаться двигатель с объёмом в 2.5 литра, мощность которого составит 254 лошадиные силы. Напомним, что это обновление предназначено для рынка Соединённых Штатов, тогда как модель, актуальная у нас в стране, обновлялась только весной. Тогда машина получил новые комплектации, а также усовершенствованный комплекс мультимедиа, который поддерживал самые популярные сервисы современности. Купить авто CX-9 можно с мотором на 2.5 литра и мощностью в 231 лошадиную силу.