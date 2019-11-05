Mazda CX-5 получила «зимнюю» спецверсию для России

Компактный кроссовер Mazda CX-5 обзавелся в России новой спецверсией под названием «Zima Edition». Приобрести эту модификацию, разработанную на базе комплектаций Supreme и Executive, можно по цене от 2 миллионов 130 до 2 миллионов 382 тысяч рублей.

Спецверсия «Zima Edition» разработана эксклюзивно для российского авторынка. Кроссовер оснащается дополнительно комплектом зимних покрышек, интеллектуальной системой динамического контроля с автозапуском, системой бесконтактного открывания багажника и шильдиком особой серии, расположенном на кузове.

Автомобили Mazda CX-5 в серии «Zima Edition» оснащаются охранно-телематическим комплексом, управляемым со смартфона через специальное приложение. С помощью него можно мониторить состояние машины и дистанционно запускать двигатель для прогрева.

Приобрести автомобили Mazda CX-5 в «зимней» спецсерии можно с 1 ноября 2019 года.