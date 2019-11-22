Lexus представил электрический кроссовер UX300e

Компания Lexus представила на автомобильном салоне в Гуанчжоу (Китай) свой первый полностью электрический кроссовер. Новинка получила название UX 300e.

Автомобиль, мощность которого составляет 204 лошадиные силы, а запас хода равен 400 километрам (по циклу NEDC), будет продаваться с 2020 года как в Китае, так и Европе. В 2021 году UX 300e доберется до родного рынка – Японии.

Новый компактный «паркетник» Lexus оборудован электромотором на передней оси, выдающим 204 «лошадки» при 300 Нм пикового вращающего момента. В связке с ним работает литий-ионная батарея емкостью 54,3 кВт/ч.

Согласно паспортным данным, на полностью зараженном аккумуляторе новый UX 300e способен преодолеть до 400 км, правда этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. В реальности же, запас хода данной модели составит примерно 250 километров.