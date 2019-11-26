Lada Vesta с вариатором вышла в продажу

Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам обновленной Lada Vesta, оснащенной автоматической бесступенчатой коробкой передач (вариатор). Новая трансмиссия работает в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk, выдающим 113 лошадиных сил. Стоимость автомобиля начинается от 736 тысяч 900 рублей за седан и 773 тысячи 900 за универсал.

Новая бесступенчатая автоматическая трансмиссия и мотор на 113 «сил» доступны для всего семейства «Веста», кроме спортивного седана Vesta Sport. По сравнению с АМТ-версиями «Вест» вариаторная модификация подорожала на 50 тысяч рублей.

Приобрести новинку можно в четырех комплектациях (Classic, Comfort, Luxe и Exclusive) и с четырьмя опциональными пакетами (Start Plus, Image, Multimedia и Prestige).

В базовое оснащение 4-дверки с пакетом Start Plus входят: кондиционер, подогрев передних сидений, две подушки безопасности, система ESC, охлаждаемый перчаточный ящик и многое другое.

Среди общих новшеств, которые достались обновленной Vesta с вариатором, стоит выделить появление: новых боковых зеркал с электроприводом складывания, обогрева рулевого колеса, «противотуманок» с функцией подсветки в повороте, углубленных подстаканников в салоне и бескаркасных «дворников».

На автомобили Lada Vesta с вариатором распространяется стандартная заводская гарантия сроком 3 года или 100 тысяч километров пробега.