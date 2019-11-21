Кроссовер Kia Seltos получил внедорожные модификации

В рамках дня-открытия автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера специальных версий кроссовера Kia Seltos для США, а также его «внедорожных» концепт-модификаций под названиями X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.

Специальные версии Seltos отличаются от обычного кроссовера более агрессивным обвесом с дополнительной оптикой Hella на крыше в стиле сафари, а также увеличенным дорожным просветом на 50 мм. Таким образом, клиренс концептов составил 235 мм.

Концепт X-Line Trail Attack, судя по наличию в его оснащении внедорожных покрышек и лебедки, позиционируется как настоящий вездеход, в то время как прототип X-Line Urban по большей части ориентирован на городскую езду.

Приводят в движение два прототипа безальтарнативный 1,6-литровый турбированный мотор на 175 лошадиных сил, сочетающимся с 7-диапазонным «роботом».

Выход серийных версий этих внедорожников не планируется. Kia ограничится выходом в США обычного Seltos, который доберется до России в 2020 году.