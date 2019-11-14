Кроссовер Kia KX3 представят в Гуанчжоу

Компания Kia назвала дату презентации своего нового компактного кроссовера KX3. Новинка дебютирует 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу (Китай). В этот же день будет дан старт продажам этой модели, но уже сейчас первые товарные автомобили постепенно начали добираться до дилеров корейской марки в «Поднебесной».

Напомним, что новый компактный кроссовер KX3 2020 модельного года представляет собой одну из версий «паркетника» Seltos, который выйдет в продажу в России в следующем году. Отличаться автомобили будут отделкой интерьера и списком оснащения.

Длина новинки составляет 4345 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1645 мм, а размер колесной базы равен 2630 мм. Приводит в движение автомобиль 1,5-литровый «атмосферник» G4FL на 115 «сил», сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний.

Цены на новый KX3 в Китае пока не названы. По слухам, они будут начинаться с отметки в 108 тысяч 900 юаней или 996 тысяч рублей.