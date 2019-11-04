Кроссовер Jetta VS5 от Volkswagen может стать бестселлером

С сентября 2019 года на китайском авторынке продается новый кроссовер новоиспеченного суббренда Volkswagen под названием Jetta. Автомобиль называется VS5 и уже пользуется ажиотажным спросом, что дает основания полагать – в скором времени он может стать бестселлером.

Согласно статистике, за два первых месяца осени объем реализации этой модели в «Поднебесной» составил 17 тысяч 100 единиц, что позволило Jetta VS5 опередить таких грандов, как Kia Sportage, Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander.

Отметим, что фактически данный кроссовер представляет собой перелицованную версию модели Volkswagen Tharu, который, кстати, готовится к дебюту на российском авторынке. Несмотря на общие сходства Jetta VS5 стоит значительно дешевле, чем его оригинальный собрат под брендом Volkswagen.

Приводит в движение «паркетник» 1,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 6-диапазонная автоматическая коробка передач фирмы Aisin. Привод – только передний.

Стоимость нового Jetta VS5 в КНР стартует с отметки в 84 тысячи 800 юаней или 770 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.